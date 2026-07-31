Белозёров ответил на слова Пашиняна о $2 млрд за аренду железных дорог

Между Москвой и Ереваном нарастают разногласия вокруг управления армянскими железными дорогами. Российский холдинг «РЖД», управляющий инфраструктурой через свою «дочку» — ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), — заявил, что с изумлением узнал из СМИ о возможных финансовых претензиях со стороны Армении.