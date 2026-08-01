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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щитов о Пакетте в «Авангарде»: «Это опытный игрок, который адаптирован к КХЛ, достаточно мастеровитый. Он может дать глубину составу»

Бывший защитник клубов FONBET КХЛ Никита Щитов высказался о переходе нападающего Седрика Пакетта в « Авангард ».

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