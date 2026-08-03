Meta* и BlackRock вложат $14 млрд в дата-центр на 1 ГВт в Техасе

Кампус в Эль-Пасо начнёт вводить вычислительные мощности в 2028 году, а страховой брокер Marsh выступил консультантом по рискам и инфраструктурному проектуMeta* и BlackRock создают совместное предприятие для строительства дата-центра в Эль-Пасо, штат Техас, с суммарными инвестициями около $14 млрд.