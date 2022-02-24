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Южный Урал вошел в топ-20 субъектов РФ по исполнению расходов на нацпроекты

Южный Урал вошел в топ-20 субъектов РФ по исполнению расходов на нацпроекты

У региона этот показатель выше, чем в среднем по стране. Контрольно-счетная палата Челябинской области представила географию исполнения расходов по региональным проектам в разрезе субъектов РФ за 2021 год.

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