Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

Сотни компаний, еще не так давно зарегистрированных на Западе, вернулись домой – в Россию. Этот процесс ускорился за последние месяцы – после вступления в силу новых законов, облегчающих переезд российского капитала на родину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Русские ракеты наконец-то долетели до центра Киева, и интернет сразу же взорвался роликами с визжащими, верещащими и обильно матерящимися киевлянами.
- Военные ЕС массово бегут из казарм в один конец. НАТО охватила неконтролируемая паника
- Подозреваемых по делу становится всё больше. К кому следователей привели ниточки
Свежие комментарии