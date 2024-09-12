"Чего паникёры молчат?"

людмила бер Инфляция в России, считается ничтожной...по сравнению с другими странами... Инфляция, как чума, распространяется по всему Миру...Такое нынче положение дел... И ЦБ не виновен... К нам едет МВФ, не то изучать, как сдерживать инфляцию и учиться и передавать опыт в другие страны или зачем?...... Наблюдаем...

Морис Едроп Бред какой-то, враг не должен был вообще захватить населенные пункты в Курской области от слова совсем, а СВО нужно было закончить давным - давно с освобождением Николаева, Одессы, Херсона и Киева, вместо того что-бы дать хохлам наращивать силы и средства и перехватить стратегическую инициативу, ведь по сути мы до сих пор отбиваемся, ни одна задача СВО не решена до сих пор