Коллаж Царьграда. Россия продолжает решать вопрос атак в Курской области и с военной, и с дипломатической точек зрения.
"Чего паникёры молчат?"
Комментарии
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людмила бер
Инфляция в России, считается ничтожной...по сравнению с другими странами... Инфляция, как чума, распространяется по всему Миру...Такое нынче положение дел... И ЦБ не виновен... К нам едет МВФ, не то изучать, как сдерживать инфляцию и учиться и передавать опыт в другие страны или зачем?...... Наблюдаем...
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2 час.
Морис Едроп
Бред какой-то, враг не должен был вообще захватить населенные пункты в Курской области от слова совсем, а СВО нужно было закончить давным - давно с освобождением Николаева, Одессы, Херсона и Киева, вместо того что-бы дать хохлам наращивать силы и средства и перехватить стратегическую инициативу, ведь по сути мы до сих пор отбиваемся, ни одна задача СВО не решена до сих пор
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1 час.
Galina Bobryasheva
Это аналитика на 9-10 сентября. Сладков пишет, что враг на Курском направлении остановлен. А Герасимов на всю страну обещал Путину в 3 дня освободить Российскую территорию. "Как это может остановить колонну танков и 12 тысяч человек?" - пишет автор о нашей открытой границе. Эти ресурсы хохлами несколько месяцев собирались на границе. Только слепой не видел и не слышал. Так может было бы лучше тогда на это реагировать? Может быть лучше было не пускать их на свою территорию, чем сейчас героически выдавливать?
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1 час.
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