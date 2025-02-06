Берем разные навигаторы и ломаем им «мозг» — кто вывезет?

Современный навигатор должен не только показывать дорогу, но и обозначать пробки, детально ориентироваться на местности, не подвести на замороченной развязке, знать точные адреса даже в глухомани – в общем, реально «вывозить» в сложных ситуациях.
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