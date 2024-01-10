Захарова уличила в лицемерии киевский режим

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи назвала лицемерием то, что во время подготовки к встрече 14 января в Давосе по «мирным инициативам» Украины в «копенгагенском формате» киевский режим хладнокровно бомбит кассетными боеприпасами гражданские объекты в российских городах.
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