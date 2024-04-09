Украине прочат мобилизацию несовершеннолетних: Зеленский загонит на передовую детей уже к маю Евгения КомароваСогласно публикации украинского издания «Страна», в Одесской области недавно произошел инцидент с участием сотрудников военкомата и мальчика 14 лет.
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