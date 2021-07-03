Себастьян Корта: «Каждый день разговариваю с Агасси, мы обсуждаем каждый матч»

20-летний американец Себастьян Корда, вышедший в четвертый круг дебютного «Уимблдона», рассказал, что регулярно консультируется с чемпионом-1992 Андре Агасси.
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