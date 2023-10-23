Политолог Гасанов: деэскалация конфликта на БВ возможна через эскалацию

В ходе конфликта на Ближнем Востоке может еще произойти "что-то страшное", подобное удару по палестинской больнице, однако, как это ни парадоксально, через эскалацию возможна деэскалация противостояния Израиля и ХАМАС.
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