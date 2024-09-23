В России призвали игнорировать рассуждения о мирном плане Зеленского

Виктор Фоменко

Все эти планы по моему скромному мнению нужны даже не Зеленскому, они нужны демократам США. К сожалению мы живём в то время, когда весь мир ориентируется на выборы США. Сейчас, до выборов, Байдену и компании нужна пиар акция показать всей Америке какие они миротворцы и как много они делают для достижения величия США. То есть, для них главное начать возню по якобы мирному урегулированию. Будет в этом спектакле участвовать Россия, или не будет им по фигу. В любом случае мы будем виноваты. Однако, если вдруг они убедят обе стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, то потом у них со всех сторон будут превозносить Байдена как великого миротворца. А дальше, а хоть трава не расти. Всем понятно, что всё то, что будет в этом плане якобы Зеленского, а по факту понятно что это опус западных служб, так вот для России всё что там понаписано не приемлемо. А ещё если к власти придёт Трамп, то у демократов будет повод показать всем, что Трамп трепло. Отсюда вывод: делать нам на этом сборище подонков и подлецов нечего, а план окончания конфликта есть только один - полная и безоговорочная капитуляция.