Ignio.com Скорпион. Еженедельный гороскоп красоты за 9 - 15 декабря

В течение всей недели вас будет переполнять позитивная энергия. Какое бы количество дел вы сейчас ни задумали, вы не только успеете справиться с ними вовремя, но еще и выглядеть при этом будете сногсшибательно.
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