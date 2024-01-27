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Новости Курска

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Бунт Техаса: что происходит

Бунт Техаса: что происходит

На сегодняшний день внимание всех крупных и не только американских СМИ обращено к штату Техас, чьё руководство во главе с губернатором Эбботом не стало мириться с наплывом нелегалов на границе с Мексикой и решило взять решение данной проблемы в свои ковбойские руки.

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