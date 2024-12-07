Названо преимущество российских танков перед западными

Российские танки демонстрируют высокую живуесть благодаря продуманной защите и компоновке. В отличие от западных моделей, которые хуже переносят повреждения без доработок, отечественная бронетехника имеет преимущество в том, что способна выдерживать множественные удары.
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