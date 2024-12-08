Украинский парламентарий Александр Дубинский проинформировал о том, что победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заставил главу киевского режима Владимира Зеленского испытать унижение после прошедших во французской столице переговоров.
Депутат Дубинский заявил, что Трамп унизил Зеленского на встрече в Париже
Комментарии
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Сергей Карабухин
Зеленский это – моральный урод - это человек, у которого отсутствую общепринятые социумом духовно-нравственные ориентиры. Моральный урод: человек критически нарушающий моральные принципы социума…МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ — это люди с психическими отклонениями, которым чуждо понятие НРАВСТВЕННОСТЬ, разрушающие памятники и глумящиеся над памятью погибших воинов..Если физически и психически здоровому человеку свойственны СОВЕСТЬ, СТЫД, ЗАСТЕНЧИВОСТЬ, СРОМНОСТЬ и ещё целый ряд качеств данных по Природе или от Бога, то МОРАЛЬНЫМ УРОДАМ они просто чужды. У МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ мозг работает по совершенно иным алгоритмам. В результате — в ряде случаев они не способны понимать НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, а нормальные люди, соответственно, не способны понять МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ, их нестандартную логику и их аномальное поведение. Появление любых УРОДОВ в любом обществе — это трагедия.
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17 час.
Сергей Карабухин
!!! Зеленский – это круглый идиот, дурак, болван, тупица… Зеленский — человек, страдающий глубокой формой умственной отсталости (олигофренией), слабоумием. В нем трудно признать человека: колеблющаяся, неверная походка, мутные глаза и бессмысленное лицо идиота — без мысли, без выражения. Идиоты вообще очень опасны для общества и для окружающих людей, и даже не потому, что они непременно злы (В идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились принадлежит исключительно им одним. В современном использовании описании – очень-очень глупый человек…. В юридическом и психиатрическом контексте для обозначения некоторых видов глубоких – интеллектуальная недееспособность где умственный возраст составляет два года или меньше(!!!!!!!!!!!!!)…….. Идиот –«глубокая умственная отсталость» находятся в одном ряду с такими терминами – как придурок, слабоумный, и кретин (!!!) ……………………………………………………………………………………
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17 час.
СК
Сергей Карабухин
Наркомана Зеленского и всех фашистов, националистов и бандеровцев – украинский народ – ПРОКЛЯЛ! Все фашисты, националисты и бандеровцы – будут гореть синим пламенем в аду вечно! И все кто будет поддерживать фашистов, националистов и бандеровцев будут тоже вместе с ними гореть в аду вечно синим пламенем! Да будет так! Все фашисты, националисты и бандеровцы – будут в земле кормить червей! Да будет так! Уроды фашисты, националисты и бандеровцы – все будут сидеть в тюрьмах - либо уничтожены! Да будет так! За преступления перед человечностью – совершёнными фашистами, националистами и бандеровцами будет и уголовный суд и суд божий! Да будет так!
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17 час.
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