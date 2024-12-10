Блинкен: США полны решимости предотвратить фрагментацию и распад Сирии после падения режима Асада Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию в Сирии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Блинкен: США полны решимости предотвратить фрагментацию и распад Сирии после падения режима Асада Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию в Сирии.
Свежие комментарии