Посол РФ в Нидерландах Тарабрин: Россия не собирается выходить из ОЗХО

Посол Российской Федерации в Гааге и постоянный представитель страны при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин выступил с заявлением о том, что вопрос выхода страны из организации не обсуждается.
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