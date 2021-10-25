Ушки-хвостики

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Королева!

Королева!

Маруся была королевой. Царственная осанка, гордо поднятая голова, достоинство в каждом движении. И пусть её владениями был только небольшой подвал, разве это имеет значение? Королева должна быть образцом для подражания даже в маленьком королевстве.

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