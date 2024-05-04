Просто хочется спросить - это когда-нибудь закончится? Бастрыкин у нас один и брать все дела под личный контроль просто не в состоянии

Леонид Никитин Да это чмо не русское их всех купил с потрохами! И Бастрыкин ничего не изменит, надо всю купленную власть и силовиков менять! А где их честных и преданных России взять? Ситуация, верхи не могут, а низы не хотят! Что из этого может получится сами знаете. В средней Азии в 90-е русских просто вырезали, а сейчас сюда приехали продолжить начатое!

Юрий Пережогин А ларчик-то просто раскрывается и никакого секрета нет! Просто-напросто, надо было ещё вчера снять мораторий на смертную казнь, тем более, что идёт настоящая война. А в военное время (как во время ВОВ) любое негативное действие кем-то, то такие элементы считаются врагами народа. Их расстреливали тут же, без суда и следствия. Кто в полиции отказались - дежурного, его начальника того отделения, узбека с его девицей - тут же надо было расстрелять. И тогда никакого Бастрыкина не нужно было тревожить. Все остальные отделения России хазар-моментально стали бы шевелится, как трудолюбивые пчёлы! Иначе с этой заразившей из Запада, толерантностью, мы точно загубим Россию! Когда же у нас начнут думать головой, а не задницей!