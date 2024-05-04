Интересная жизнь с Vera Star Отчаявшаяся дочь погибшего русского бойца записала обращение к Путину, после того как мигрант выгнал её вместе с мамой из собственного дома В последнее время юг России все чаще упоминается не в связи с предстоящим летним отдыхом, а исключительно в разрезе беспредела который там учиняют мигранты.
Просто хочется спросить - это когда-нибудь закончится? Бастрыкин у нас один и брать все дела под личный контроль просто не в состоянии
Комментарии
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Леонид Никитин
Да это чмо не русское их всех купил с потрохами! И Бастрыкин ничего не изменит, надо всю купленную власть и силовиков менять! А где их честных и преданных России взять? Ситуация, верхи не могут, а низы не хотят! Что из этого может получится сами знаете. В средней Азии в 90-е русских просто вырезали, а сейчас сюда приехали продолжить начатое!
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1 час.
Юрий Пережогин
А ларчик-то просто раскрывается и никакого секрета нет! Просто-напросто, надо было ещё вчера снять мораторий на смертную казнь, тем более, что идёт настоящая война. А в военное время (как во время ВОВ) любое негативное действие кем-то, то такие элементы считаются врагами народа. Их расстреливали тут же, без суда и следствия. Кто в полиции отказались - дежурного, его начальника того отделения, узбека с его девицей - тут же надо было расстрелять. И тогда никакого Бастрыкина не нужно было тревожить. Все остальные отделения России хазар-моментально стали бы шевелится, как трудолюбивые пчёлы! Иначе с этой заразившей из Запада, толерантностью, мы точно загубим Россию! Когда же у нас начнут думать головой, а не задницей!
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1 час.
В
Василий
А Бастрыкин действительно берёт это под свой контроль, или просто говорит что берет? Ну и самое главное, у него что, других дел больше нет чем разбирать мелкие уголовные преступления совершенные мигрантами? А чем тогда занимается его многочисленное воинство, которое кстати превышает регулярные войска по численности?
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59 мин.
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