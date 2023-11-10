В Японии выразили сожаление из-за выхода России из соглашения по ликвидации ЯО

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно выразил сожаление в связи с тем, что Россия собирается прекратить действие двустороннего соглашения в части ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия без предварительного уведомления Японии.
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