«Доигрались. Дети без национальности всё чаще устраивают поножовщину. В школах атмосфера похлеще 90-х»

Капитал страны «Доигрались. Дети без национальности всё чаще устраивают поножовщину.
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Ит
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
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Наконец нашёлся хоть один депутат,который открыто рассказал о беспределе со стороны детей мигрантов,которые заполонили Россию,которые пожинают гостеприимство России! Только депутаты ЕДИНОЙ РОССИИ этого не видят! Зачем в России нужны эти дети? Зачем тратить деньги российских налогоплательщиков на бесплатное образование,медицину, оплачивать льготы многодетным семьям,раздавать российское гражданство? Они от этой щедрости лучше будут адоптироваться в российское общество? Для них должно существовать одно правило-захотели заработать денег,приехав в Россию на заработки?-хорошо,заработали,получили и уехали к себе на родину,платить за обучение своих детей,лечиться в своей стране,но не строить из себя "соотечественников" по словам единоросса депутата Затулина! Когда у них в паспорте в графе национальность написано "таджик,узбек,киргиз"! Только у единороссов это их соотечественники,а у россиян они мигранты,приехавшие в Россию жить на халяву!
Доколе!?
Лишать мразей гражданства и гнать из страны, пока в ней еще остались наши соотечественника.