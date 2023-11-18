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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амосов проиграл впервые в карьере после 27 побед подряд

В Чикаго (Иллинойс) завершился турнир Bellator 301, в главном событии которого прошел поединок за титул в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и Джейсоном Джексоном.

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