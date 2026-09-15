Происшествия
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Происшествия

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Главе ведомства доложат о расследовании противоправных действий в отношении несовершеннолетней и применения насилия в отношении представителя власти в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре

Главе ведомства доложат о расследовании противоправных действий в отношении несовершеннолетней и применения насилия в отношении представителя власти в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре

В СМИ размещены публикации о нападении жителя города Нижневартовска на несовершеннолетнюю в лифте, с которой у него произошел конфликт.

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