Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы, выразила мнение, что завершившие карьеру гимнастки Дина и Арина Аверины могут рассмотреть возможность вступления в политику, если они почувствуют к этому желание.
Журова предложила сестрам Авериным попробовать себя в политике
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Ямкач
Девчонки, классные спортсменки и страна заслуженно ими гордится, но не надо тянуть спортсменов п политику и тем более в законотворчество. Что бы добиться таких успехов в спорте пахать приходится как проклятым и, к сожалению, чаще всего, во вред всей остальной учебе, а для законотворчества все же больше важны знания, а не физическая подготовка.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии