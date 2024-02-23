Журова предложила сестрам Авериным попробовать себя в политике

Игорь Ямкач

Девчонки, классные спортсменки и страна заслуженно ими гордится, но не надо тянуть спортсменов п политику и тем более в законотворчество. Что бы добиться таких успехов в спорте пахать приходится как проклятым и, к сожалению, чаще всего, во вред всей остальной учебе, а для законотворчества все же больше важны знания, а не физическая подготовка.