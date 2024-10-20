Хакеры ненадолго вывели из строя главный интернет-портал правительства Кипра

Хакеры на непродолжительное время нарушили работу главного интернет-портала правительства Кипра. Об этом, ссылаясь на заявление государственного комитета Кипра по научно-исследовательской и инновационной деятельности и цифровой политике, сообщает ТАСС.
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