США сняли санкции с ключевых предприятий Сирии, но тройное эмбарго остаётся

Министерство финансов США разрешило операции с рядом сирийских компаний, сняв с них санкции. Однако, ограничения на транзакции для России, Ирана и КНДР остаются в силе, исключая их из новых экономических возможностей.
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