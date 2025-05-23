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США сняли санкции с ключевых предприятий Сирии, но тройное эмбарго остаётся

США сняли санкции с ключевых предприятий Сирии, но тройное эмбарго остаётся

Министерство финансов США разрешило операции с рядом сирийских компаний, сняв с них санкции. Однако, ограничения на транзакции для России, Ирана и КНДР остаются в силе, исключая их из новых экономических возможностей.

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