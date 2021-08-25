Мировое обозрение

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Yle (Финляндия): скоро в России можно будет заказать фермерский перец и в режиме реального времени следить за тем, как он растет — если средства позволяют

Yle (Финляндия): скоро в России можно будет заказать фермерский перец и в режиме реального времени следить за тем, как он растет — если средства позволяют

Стоимость продуктов растет, а реальные доходы россиян сокращаются, и все большая часть зарплаты уходит на питание, рапортует финский журналист.

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