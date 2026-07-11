Сигал заявил, что человечество близко к третьей мировой войне

Человечество как никогда близко подошло к началу третьей мировой войны, заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, американский актер и режиссер Стивен Сигал.