Сигал заявил, что человечество близко к третьей мировой войне

Человечество как никогда близко подошло к началу третьей мировой войны, заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, американский актер и режиссер Стивен Сигал.
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