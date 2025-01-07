Кристина Асмус на Мальдивах показала фигуру в купальнике

Актриса Кристина Асмус наслаждается зимними праздниками, проводя время на Мальдивах. Артистка, известная по скандальному фильму «Текст», долгое время жаловалась на свою загруженность и нехватку времени для отдыха.
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