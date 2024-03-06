В США заявили о приготовленных Украиной «сюрпризах» в войне с Россией Несмотря на потерю Авдеевки и продолжающееся продвижение российских войск, США рассчитывают, что у Украины есть план, который поможет Киеву добиться побед на поле боя, заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.