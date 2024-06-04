В столице пройдет фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота»

В Москве с 5 по 9 июня состоится фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота», в рамках которого будут проведены мастер-классы по стилю и визажу, выступления модных спикеров, встречи с бьюти- и фешен-блогерами, а также гранд-дефиле.