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Нижегородская область подала 18 заявок на Всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения»

Нижегородская область подала 18 заявок на Всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения»

Нижегородская область направила 18 заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения", который ежегодно проводят в рамках национального проекта “Жилье и городская среда”, сообщили в правительстве субъекта РФ.

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