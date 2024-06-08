Нижегородская область подала 18 заявок на Всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения»

Нижегородская область направила 18 заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения", который ежегодно проводят в рамках национального проекта “Жилье и городская среда”, сообщили в правительстве субъекта РФ.
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