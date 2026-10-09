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Вечерний Новосибирск

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Размер надбавки после увольнения назвали новосибирским пенсионерам

Размер надбавки после увольнения назвали новосибирским пенсионерам

Отделение СФР по Новосибирской области производит перерасчет выплат для уволившихся с работы пенсионеров с учетом всех прежних индексаций в беззаявительном порядке.

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