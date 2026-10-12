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Юрист Георгиева заявила о возможности расторжения аренды жилья из-за шумных соседей

Юрист Георгиева заявила о возможности расторжения аренды жилья из-за шумных соседей

Арендатор вправе расторгнуть договор аренды квартиры и вернуть потраченные средства, если собственник умолчал об известных ему обстоятельствах, мешающих проживанию.

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