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"Сплин" потерял миллионы рублей из-за критики Кремля

"Сплин" потерял миллионы рублей из-за критики Кремля

К сожалению, некоторые российские артисты оказались далеко не патриотично настроенными гражданами. Знаменитости уехали за границу и оттуда активно критикуют Кремль и высказывают негативную оценку по последним событиям на международной арене.

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