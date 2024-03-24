Final Fantasy 14: Dawntrail стартует 2 июля на ПК и консолях Во время выступления на PAX East 2...

Final Fantasy 14: Dawntrail стартует 2 июля на ПК и консоляхВо время выступления на PAX East 2024 продюсер Final Fantasy 14 Наоки Ёсида подтвердил, что следующее расширение для MMO, Dawntrail, выйдет 2 июля для Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.