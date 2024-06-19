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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александра Трусова: «Хотите увидеть полное видео, как Макар сделал мне предложение? Если да, подписывайтесь, ставьте лайки»

17 июня фигуристы объявили о помолвке. «Всем привет! А сегодня мы уже на тренировках. Тренируемся с самого утра.

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