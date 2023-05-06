Ротенберг о 3:0 с Казахстаном: «После 1-го периода состоялся серьезный разговор. Добавили в движении, желании, забили хорошие голы»

«Понимали, что будет тяжелая игра. Для сборной Казахстана это домашний турнир, и они очень серьезно готовятся к чемпионату миру, выходят на пик.
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