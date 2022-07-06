Главы ФБР и МИ-5 указали на растущую угрозу промышленного шпионажа со стороны Китая

Промышленный шпионаж со стороны Китая представляет растущую угрозу для западных компаний. Об этом, как сообщает в среду газета The Financial Times, рассказали директор ФБР США Кристофер Рей и глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум.