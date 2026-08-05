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Москвичам пообещали более чем 30-градусную жару

Москвичам пообещали более чем 30-градусную жару

В конце рабочей недели в Москве ожидается жара более чем в 30 градусов. Летний зной жителям столицы пообещала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с RT.

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