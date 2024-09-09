Оркестр из Коптева выступил на фестивале у стен Кремля

На Красной площади завершился фестиваль «Спасская башня детям». Этот уникальный по масштабу, уже восьмой фестиваль детских духовых оркестров традиционно проводится в рамках XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства культуры РФ.
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