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Вгудок

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За 6 месяцев «ЛокоТех-Сервис» отремонтировал порядка 45 тыс. секций локомотивов

В первом полугодии 2026 года сервисные локомотивные депо в полном объеме выполнили план, установленный Дирекцией тяги – филиалом ОАО «РЖД», по основным видам сервисного обслуживания локомотивов в объеме ТО-3, ТР-1, ТР-2 и ТР-3.

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