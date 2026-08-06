За 6 месяцев «ЛокоТех-Сервис» отремонтировал порядка 45 тыс. секций локомотивов

В первом полугодии 2026 года сервисные локомотивные депо в полном объеме выполнили план, установленный Дирекцией тяги – филиалом ОАО «РЖД», по основным видам сервисного обслуживания локомотивов в объеме ТО-3, ТР-1, ТР-2 и ТР-3.
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