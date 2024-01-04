В Москве создан оперативный штаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке

Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь В своем официальном Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям города, что для устранения последствия аварии на подстанции в СВАО создан оперативный штаб.
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