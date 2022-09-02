В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

Следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Популярные статьи
- Российские десантники уничтожили наступающие подразделения ВСУ
- Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск освободили от подразделений ВСУ населенный пункт Благодатное в Николаевской области, который до 2017 года назывался Комсомольское
- В Ставропольском крае гражданка привлечена к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации
Свежие комментарии