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Двое сотрудников "Крокуса" стали фигурантами уголовных дел

Двое сотрудников «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела о халатности после теракта. Речь идет об ответственном за пожарную безопасность концертного зала и начальнике пожарной команды площадки, сообщает ТАСС.

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