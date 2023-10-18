Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Иногда чем проще, тем лучше)) Простые трикотажные идеи для лёгкого выполнения

Иногда чем проще, тем лучше)) Простые трикотажные идеи для лёгкого выполнения

Рада приветствовать всех, заглянувших на мой канал! Довольно часто, приступая к созданию новой вязаной вещи, мы слишком много пытаемся в неё вложить.

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Комментарии
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Naster Ito
«чем проще, тем лучше» как в дизайне прям, к тому же современнее, минимализм ✨
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19 час.
лл
лина любимцева
НИ одно изделие не понравилось. Дешевка и страхолюдина.
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14 час.

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