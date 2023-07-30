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Павел Дрозд: «Считаю, что сборы в Сочи прошли довольно успешно и плодотворно. Будем оттачивать, улучшать, готовить программы, чтобы представить их зрителям»

Дрозд выступает в танцах на льду с Елизаветой Шанаевой. Дуэт тренируется у Александра Жулина, в прошлом году они стали серебряными призерами чемпионата России и финала Гран-при страны.

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