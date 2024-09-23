Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    Послица Изры еще посол у нас? Посол страны людоедов еще у нас? Да...Не приняв верител...
  • Николай
    А что вы хотите!? ТВ только и показывает только "звёзд", точнее звездей, которые сами определили, что они звёзды! В м...Почему в России с...
  • radiofree
    Торгаши,да и только.Не приняв верител...

Турция, как хазановский попугай, и здесь не собирается молчать, а орёт во всё горло

Турция, как хазановский попугай, и здесь не собирается молчать, а орёт во всё горло

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Немцы, в очередной раз, решили подложить свинью российским атомщикам и не выдали в срок своё оборудование для строительства атомной электростанции Аккую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Так что Россия снова на коне&quot;  На каком коне, если  в  Турции  АЭС  строит Россия  за  свои  деньги, а  это  минимум  10 миллиардов  долларов?
Ответить
14 час.
Сергей Догадин
Когда все построится и заработает, турки кинут Россию на эти деньги,найдут повод.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх