Аналитики зафиксировали снижение на 65 процентов продажи просроченной молочной продукции. Кроме того, в стране в 10 раз стали реже торговать фальсифицированными сырами, мороженым, сливками, маслом, творогом и детским питанием.
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